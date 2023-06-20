"Вагнерівці" причетні до вбивства журналістів та інших злочинів у ЦАР - розслідування

17:21 19 червня Київ, Україна

Отримавши доступ до витоку Wagnerleaks із внутрішніх архівів структур Євгена Пригожина, центр «Досьє», спільно з виданнями Le Monde, Capa Presse та Die Welt навів і нові свідчення злочинів бойовиків ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській республіці (ЦАР)

У ході вивчення архівів вдалося встановити причетність бойовиків ПВК "Вагнер" до вбивства п'ятирічної давності трьох російських журналістів: Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва, а також до мародерства, пияцтва та викрадення людей у ЦАР.

30 липня 2018 року в ЦАР було вбито російських журналістів, які приїхали туди знімати фільм-розслідування про діяльність ПВК "Вагнер". Як встановили видання, головний свідок у справі про вбивство російських журналістів, їхній водій Б'єнвеню Дувокама, безвісти пропав. За даними джерел «Досьє», його викрали під час поїздки до Камеруну та відвезли до ЦАР люди, які працювали на користь пригожину.. З 2021 року Дувокама вважається зниклим безвісти.



Протягом усього відрядження журналістів водій підтримував зв'язок із місцевим жандармом Еммануелем Туагенде Котофіо, який стежив за ними. Котофіо постійно спілкувався із співробітниками пригожину, а Дувокама хотів поділитися відомостями про вбивство росіян із журналістами.



Також найманці ПВК причетні до позасудових страт цивільних осіб, мародерства, побиття священиків та стрілянини по співробітникам ООН. Наприклад, у травні 2021 року співробітники ПВК увірвалися до будинку до м'ясника на ім'я Мамадзен у місті Кага-Бандоро і забрали його разом із його знайомим.. Через два дні місцеві жителі виявили їхні тіла біля дороги за кілька кілометрів від міста. Місцеві жителі стверджували, що під час вбивства на базі вагнерівців був якийсь найманець із позивним «Багам». Людина з таким позивним справді вважалася серед бійців — Марат Шамилевич Багауєдінов (особистий номер М-1587).



Також в одному внутрішньому звіті ПВК Вагнера описано випадок крадіжки на дачі тодішнього прем'єр-міністра ЦАР Фірмена Нгребади:

«Забрали всю побутову техніку та частину меблів (м'якуші на крісла) із дачі прем'єр-міністра. Так забрали телевізор, музичний центр відправили на Піски <так пригожинські співробітники називають Сирію - прим. "Досьє">, бігову доріжку - на Липецьк <так пригожинські співробітники називають Лівію - прим. «Досьє»>. ТБ повернули після того, як прем'єр звернувся до КБ».

Також у матеріалі розповідається про пияцтво вагнерівців та про те, як вони регулярно втрачають зброю в ЦАР.