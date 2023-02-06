"Вагнерівці" по другому колу об'їжджають колонії для вербування ув'язнених

17:43 06 лютого Київ, Україна

З кінця 2022 року вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому колу об'їжджати російські колонії, вербуючи ув'язнених на війну в Україну.
 
Про це пише "Медіазона". При цьому зараз на війну погоджується їхати набагато менше ув'язнених, йдеться у матеріалі.

За словами засуджених, тепер їх намагаються вербувати не так урочисто, як уперше. Вся колонія більше не вишиковується на плацу, а керівник ПВК "Вагнер" євген пригожин не прилітає на гелікоптері.

Як розповіли у башкирській виправній колонії номер 16, у грудні на зустріч із вербувальником ув'язнені ходили добровільно. Під час цієї зустрічі постали незручні для "вагнерівців" питання.
"Скільки відсотків живих залишилося з тих наших, які поїхали? На цьому він почав спинятися, нічого не міг відповісти і взагалі закінчив свою промову", - сказав співрозмовник видання.
За його словами, якщо вперше з усього регіону виїхало понад тисячу людей, то вдруге лише 340 осіб.

Як пише видання, ув'язнені перестали вірити обіцянкам "вагнерівців" через новини у медіа та телефонних розмов із завербованими.
"Востаннє (наприкінці минулого року — ред.) зв'язувався чоловік, який перебував під Бахмутом". Він сказав, що шкодує, що поїхав туди. Казав, що 20% живі з тих, хто виїхав звідси", — сказав один із співрозмовників.