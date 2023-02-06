"Вагнерівці" по другому колу об'їжджають колонії для вербування ув'язнених

17:43 06 лютого Київ, Україна

З кінця 2022 року вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому колу об'їжджати російські колонії, вербуючи ув'язнених на війну в Україну.





За словами засуджених, тепер їх намагаються вербувати не так урочисто, як уперше. Вся колонія більше не вишиковується на плацу, а керівник ПВК "Вагнер" євген



Як розповіли у башкирській виправній колонії номер 16, у грудні на зустріч із вербувальником ув'язнені ходили добровільно. Під час цієї зустрічі постали незручні для "вагнерівців" питання. Про це пише "Медіазона". При цьому зараз на війну погоджується їхати набагато менше ув'язнених, йдеться у матеріалі.За словами засуджених, тепер їх намагаються вербувати не так урочисто, як уперше. Вся колонія більше не вишиковується на плацу, а керівник ПВК "Вагнер" євген пригожин не прилітає на гелікоптері.Як розповіли у башкирській виправній колонії номер 16, у грудні на зустріч із вербувальником ув'язнені ходили добровільно. Під час цієї зустрічі постали незручні для "вагнерівців" питання.

"Скільки відсотків живих залишилося з тих наших, які поїхали? На цьому він почав спинятися, нічого не міг відповісти і взагалі закінчив свою промову", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, якщо вперше з усього регіону виїхало понад тисячу людей, то вдруге лише 340 осіб.



Як пише видання, ув'язнені перестали вірити обіцянкам "вагнерівців" через новини у медіа та телефонних розмов із завербованими.