Вагнерівці залишаються в білорусі, незважаючи на чутки про їхнє перекидання в рф - ISW

10:34 11 серпня Київ, Україна

ПВК "Вагнер" продовжує зберігати присутність на об'єктах у білорусі, пишуть у черговому зведенні експерти Американського інституту вивчення війни (ISW) , коментуючи чутки про їхнє перекидання до росії.

На супутникових знімках, зроблених 9 серпня, видно значну кількість машин у таборі бійців під Осиповичами у Могилівській області, і, можливо, у період з 1 по 9 серпня їх побільшало.



Українські джерела продовжують повідомляти про розширення діяльності "Вагнера" у Брестській області, а пов'язані із самою ПВК джерела повідомляють, що бійці продовжують навчати білоруських військових.

У той самий час фахівці не виявили ознак, які б спростували недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК «Вагнер» доставила автобусами від 500 до 600 найманців з білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської області. Переміщення на територію росії може здійснюватися в кілька етапів, тому статус ймовірного відходу частини «вагнерівців» залишається незрозумілим.

Російські джерела припустили, що «вагнерівці» планують провести другий етап свого ймовірного відходу з білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів ПВК залишиться у білорусі для навчання білоруських військових.

Ватажок «Вагнер» євген пригожин ще не коментував ці припущення ні безпосередньо, ні через посередників, як він це робив раніше. На думку аналітиків, він, можливо, не має повної свободи коментувати майбутнє «вагнерівців».