"Вагнер" продовжує вербувати найманців для війни в Україні

07:59 30 червня Київ, Україна

Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує вербувати найманців у всій росії на війну проти України, незважаючи на невдалу спробу заколоту.



Про це повідомляє ВВС.



Журналісти видання зателефонували за десятками номерів центрів вербування, розташованих у росії. Вони повідомляли, що дзвонять на прохання брата та цікавилися можливістю приєднатися до війни проти України у складі ПВК.



У всіх вербувальних центрах підтвердили, що все працює "як завжди". Також там наголосили, що нові члени підписують контракти саме з "Вагнером", а не з міноборони росії.



Зокрема, у Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що все ще вербує найманців.

"Та саме для цього ми набираємо працівників. Якщо хтось хоче прийти, їм просто потрібно зателефонувати мені, і ми призначимо день", - зазначила вона.

Як зазначає видання, довгий список контактних осіб "Вагнера" в основному ґрунтується на бійцівських клубах, включаючи школи бойових мистецтв та боксерські клуби. Декілька людей, які підняли слухавку, підкреслили, що нові члени підписують контракти з групою найманців, а не з міноборони росії.