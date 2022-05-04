На знак поваги чеченці "самовільно назвали" вулицю ім'ям терориста Абдуллаха Анзорова

05:32 04 грудня Київ, Україна

Жителі Чечні вирішили вшанувати пам'ять російського ісламіста Абдуллаха Анзорова і самовільно "назвали" на його честь одну з вулиць населеного пункту, в якому колись проживав терорист.



У селищі Шалажи до газової труби приварили табличку, на якій написано "Вулиця імені Абдуллаха Анзорова". Це той самий студент, який в середині жовтня відрізав голову викладачеві історії, який пояснював свободу слова на прикладі карикатур на пророка Мухаммеда. Згодом 18-річного Анзорова застрелила поліція.



Сім'я Анзорова була родом із селища Шалажи.