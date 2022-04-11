На знак протесту чотири опозиційних канали Грузії припинили своє мовлення

12:44 14 липня Київ, Україна

Вимагаючи відставки прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, чотири опозиційні телеканали країни на добу припинили своє мовлення. Це телеканали Мтаварі, ТВ Пірвелі, Формула і Кавкасія.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.



Таке рішення прийнято на знак протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі і покарання всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів у Тбілісі 5 і 6 липня.



На екранах телекомпаній на чорному тлі пишуться імена і прізвища 53 журналістів, операторів і фотографів, які постраждали під час нападу противників ЛГБТ.



Напередодні, під час похорону оператора Лексо Лашкарава, побитого радикалами 5 липня, мовлення на 10 хвилин припинили і регіональні телекомпанії.



Сам прем'єр Грузії відмовився йти у відставку, заявивши про провал "змови проти держави".