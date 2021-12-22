"На знак підтримки НАТО", Америка збільшує військовий контингент у ФРН

Обіцянка Байдена про виведення американських військ з Німеччини не підтвердилася, навпаки, США збільшують військовий контингент на 500 осіб.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Звичайно, це прекрасна новина, що США не тільки дистанціювалися від планів виведення військ з Німеччини, як про це в своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив президент Байден, а й більш того - ці сили будуть додатково збільшені на 500 осіб. Це дуже сильний знак співпраці, я дякую за нього", - сказала Крамп-Карренбауер журналістам в Берліні у вівторок.