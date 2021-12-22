"На знак підтримки НАТО", Америка збільшує військовий контингент у ФРН

Обіцянка Байдена про виведення американських військ з Німеччини не підтвердилася, навпаки, США збільшують військовий контингент на 500 осіб.
Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Зі свого боку Остін заявив, що збільшення сил США в ФРН - це "знак підтримки НАТО".
"Дозвольте вас запевнити, що це знак для НАТО, що ми підтримуємо його і цінуємо відносини з партнерами тут, в Німеччині", - сказав він.
"Дозвольте вас запевнити, що це знак для НАТО, що ми підтримуємо його і цінуємо відносини з партнерами тут, в Німеччині", - сказав він.
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