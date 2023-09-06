У Жешуві, ключовому транзитному вузлі для військової допомоги Україні, спалахнула епідемія

У польському місті Жешув, розташованому неподалік кордону з Україною, спалахнула епідемія "хвороби легіонерів". Загинули вже семеро людей, заразилися ще понад 100.
Про це повідомило AP.
Епідемія викликала занепокоєння у Польщі та міжнародних організаціях.
Спалах хвороби стався у місті, яке є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України. Жешув розташований на перетині основних автомобільних та залізничних колій, що ведуть із Західної Європи до України. У місті також знаходиться великий аеропорт, через який в Україну доставляється гуманітарна допомога та зброя.
За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, бактерії, що викликають хворобу легіонерів, можуть потрапити у водогін через системи кондиціювання або крани та душові кабіни, якими не часто користуються.
Влада Жешува прийняла рішення про дезінфекцію водопроводу хлором та озоном. Мешканцям міста рекомендовано відстоювати воду перед вживанням та кип'ятити її протягом 2-3 хвилин.
Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок. Вона може бути смертельною, особливо для людей похилого віку і людей з хронічними захворюваннями.
Про це повідомило AP.
Епідемія викликала занепокоєння у Польщі та міжнародних організаціях.
Спалах хвороби стався у місті, яке є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України. Жешув розташований на перетині основних автомобільних та залізничних колій, що ведуть із Західної Європи до України. У місті також знаходиться великий аеропорт, через який в Україну доставляється гуманітарна допомога та зброя.
За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, бактерії, що викликають хворобу легіонерів, можуть потрапити у водогін через системи кондиціювання або крани та душові кабіни, якими не часто користуються.
Влада Жешува прийняла рішення про дезінфекцію водопроводу хлором та озоном. Мешканцям міста рекомендовано відстоювати воду перед вживанням та кип'ятити її протягом 2-3 хвилин.
Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок. Вона може бути смертельною, особливо для людей похилого віку і людей з хронічними захворюваннями.
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