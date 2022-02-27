У Женеві зарплата за день буде як в Україні - за місяць

09:13 04 жовтень Київ, Україна

Шляхом голосування на референдумі населення та профспілки в Швейцарії змогли добитися чергового поліпшення в економічному становищі трудящих. За інформацією телеканалу CNN, вже з 1 листопада цього року рівень мінімальної зарплати в швейцарському кантоні Женева підніметься до 23 франків ($ 25) на годину.

Таким чином, за восьмигодинний робочий день в кантоні будуть заробляти $ 200, що в гривневому еквіваленті перевищує мінімальну зарплату в Україні за місяць.

Ініціативу збільшити зарплату на референдумі 27 вересня підтримали 58% жителів кантону Женева, а також місцеві профспілки.

Влада кантону стверджує, що тепер в Женеві буде найвища в світі мінімальна зарплата. На їхню думку, це дозволить подолати бідність, сприяти соціальному згуртуванню і повазі до гідності людей.

Як повідомлялося, в Швейцарії адміністрація кантону Цуг дозволила платити податки криптовалютою, а саме біткоіном і етером. До кінця року сплата податків в криптовалюті буде тестовою, а вже з 2021 року опція буде діяти на постійній основі.