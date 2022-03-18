У Женеві розпочалася зустріч лідерів США і Росії

Глави Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Російської Федерації Володимир Путін зустрілися на віллі Ла Гранж в Женеві.
Про це повідомляє СNN в середу, 16 червня.
Після рукостискань вони вирушили на переговори, які відбудуться в залі бібліотеки на першому поверсі особняка.
Путін на початку зустрічі подякував Байдену за ініціативу її проведення.
Американський президент подякував Путіну за згоду зустрітися і заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності.
Графік саміту:
14.25 - Фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена.
14.35 - Двостороння зустріч президентів РФ і США.
15.55 - Перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій.
17.40 - Другий раунд розширеної зустрічі.
18:00 - Пресконференція Путіна, а потім Байдена.
Після двосторонньої зустрічі президентів до них приєднаються деякі чиновники.
Про це повідомляє СNN в середу, 16 червня.
Після рукостискань вони вирушили на переговори, які відбудуться в залі бібліотеки на першому поверсі особняка.
Путін на початку зустрічі подякував Байдену за ініціативу її проведення.
Американський президент подякував Путіну за згоду зустрітися і заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності.
Графік саміту:
14.25 - Фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена.
14.35 - Двостороння зустріч президентів РФ і США.
15.55 - Перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій.
17.40 - Другий раунд розширеної зустрічі.
18:00 - Пресконференція Путіна, а потім Байдена.
Після двосторонньої зустрічі президентів до них приєднаються деякі чиновники.
"Після початкової двосторонньої зустрічі між президентами Байденом і Путіним і їхніми високопоставленими дипломатами (держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим) зустріч розшириться", - сказано в повідомленні.
До Байдена під час другого раунду переговорів приєднаються:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен
- Радник з національної безпеки Джейк Салліван
- Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд
- Головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін
- Джон Салліван, посол США в Росії, який залишив Москву в квітні на тлі загострення напруженості.
До Путіна приєднаються:
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
- Помічник президента РФ Юрій Ушаков
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков
- Посол Росії в США Анатолій Антонов
- Глава Генштабу РФ Валерій Герасимов
- Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков (курує, в тому числі відносини з США)
- Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання)
- Спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.
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