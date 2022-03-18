У Женеві розпочалася зустріч лідерів США і Росії

14:44 16 червня Київ, Україна





Про це повідомляє СNN в середу, 16 червня.



Після рукостискань вони вирушили на переговори, які відбудуться в залі бібліотеки на першому поверсі особняка.



Путін на початку зустрічі подякував Байдену за ініціативу її проведення.



Американський президент подякував Путіну за згоду зустрітися і заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності.



Графік саміту:

14.25 - Фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена.

14.35 - Двостороння зустріч президентів РФ і США.

15.55 - Перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій.

17.40 - Другий раунд розширеної зустрічі.

18:00 - Пресконференція Путіна, а потім Байдена.



Після двосторонньої зустрічі президентів до них приєднаються деякі чиновники. Глави Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Російської Федерації Володимир Путін зустрілися на віллі Ла Гранж в Женеві.Про це повідомляє СNN в середу, 16 червня.Після рукостискань вони вирушили на переговори, які відбудуться в залі бібліотеки на першому поверсі особняка.Путін на початку зустрічі подякував Байдену за ініціативу її проведення.Американський президент подякував Путіну за згоду зустрітися і заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності.Графік саміту:14.25 - Фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена.14.35 - Двостороння зустріч президентів РФ і США.15.55 - Перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій.17.40 - Другий раунд розширеної зустрічі.18:00 - Пресконференція Путіна, а потім Байдена.Після двосторонньої зустрічі президентів до них приєднаються деякі чиновники.



"Після початкової двосторонньої зустрічі між президентами Байденом і Путіним і їхніми високопоставленими дипломатами (держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим) зустріч розшириться", - сказано в повідомленні.



До Байдена під час другого раунду переговорів приєднаються:

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Радник з національної безпеки Джейк Салліван

Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд

Головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін

Джон Салліван, посол США в Росії, який залишив Москву в квітні на тлі загострення напруженості.

До Путіна приєднаються: