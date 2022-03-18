У Женеві розпочалася зустріч лідерів США і Росії

14:44 16 червня Київ, Україна

Глави Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Російської Федерації Володимир Путін зустрілися на віллі Ла Гранж в Женеві.

Про це повідомляє СNN в середу, 16 червня.

Після рукостискань вони вирушили на переговори, які відбудуться в залі бібліотеки на першому поверсі особняка.

Путін на початку зустрічі подякував Байдену за ініціативу її проведення.

Американський президент подякував Путіну за згоду зустрітися і заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності.

Графік саміту:
14.25 - Фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена.
14.35 - Двостороння зустріч президентів РФ і США.
15.55 - Перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій.
17.40 - Другий раунд розширеної зустрічі.
18:00 - Пресконференція Путіна, а потім Байдена.

Після двосторонньої зустрічі президентів до них приєднаються деякі чиновники.

"Після початкової двосторонньої зустрічі між президентами Байденом і Путіним і їхніми високопоставленими дипломатами (держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим) зустріч розшириться", - сказано в повідомленні.

До Байдена під час другого раунду переговорів приєднаються:
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен
  • Радник з національної безпеки Джейк Салліван
  • Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд
  • Головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін
  • Джон Салліван, посол США в Росії, який залишив Москву в квітні на тлі загострення напруженості.
До Путіна приєднаються:
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
  • Помічник президента РФ Юрій Ушаков
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков
  • Посол Росії в США Анатолій Антонов
  • Глава Генштабу РФ Валерій Герасимов
  • Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков (курує, в тому числі відносини з США)
  • Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання)
  • Спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.