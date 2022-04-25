У будівлі "Міністерства держбезпеки" Придністров'я у Тирасполі прогриміли кілька вибухів - ЗМІ

18:44 25 квітня Київ, Україна

Декілька вибухів сталися поряд із будівлею "Міністерства державної безпеки" Придністров'я в Тирасполі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Наразі на місці надзвичайної події працюють співробітники екстрених служб. Обставини та причини вибухів встановлюються.

У мережі з'явилися фото наслідків обстрілу і, ймовірно, зброї, з якої було зроблено постріли.

На фото видно відстріляні тубуси від гранатометів, що лежать на дорозі. Кілька днів тому Міноборони Росії заявляло, що друга фаза "спецоперації" передбачає вихід до кордону окупованого Придністров'я.



Ще одна провокація?





