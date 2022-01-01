На захист Навального: на протестах затримано понад 1000 осіб

06:51 22 квітень Київ, Україна

Загальна кількість затриманих прихильників російського опозиціонера Олексія Навального від Владивостока до європейської частини РФ - не менше 1000 осіб.



При цьому в різних містах ситуація різна. Десь акції пройшли відносно мирно, десь, як в Уфі та Воронежі, були невиправдано жорсткі затримання. Найбільше людей затримали в Санкт-Петербурзі. Крім цього, поліціянти там застосовували електрошокери до протестувальників, які не становили загрози.



Також є інші порушення закону - у поліціянтів в центрі Москви приховані номери нагрудних жетонів, в Челябінську протестувальників взагалі затримували люди без розпізнавальних знаків, в Пензі при затриманні силовики не представляються.



Напередодні соратники Навального оголосили, що акції на підтримку його вимог пройдуть в більшості великих міст Росії, включаючи Петербург і Москву. Акція була призначена на 19:00 за місцевим часом. І проходила в різний час в різних часових поясах від Владивостока до європейської частини РФ.



Останні два дні в багатьох містах РФ проходили обшуки і затримання опозиціонерів та журналістів.