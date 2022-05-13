У Південній Осетії призначено дату "референдуму" про приєднання до Росії

20:59 13 травня Київ, Україна

"Глава" невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав указ про проведення "референдуму" щодо об'єднання з Росією 17 липня.
Відповідний указ опубліковано у п'ятницю на сайті "глави" Південної Осетії. 8 травня Бібілов програв президентські вибори в республіці, це один із його останніх указів.

В українсько-російській війні "влада" самопроголошеної республіки підтримує росію. 30 березня цього року Бібілов заявив, що найближчим часом буде зроблено "юридичні кроки" щодо вступу республіки до складу Росії, і назвав росію "історичною батьківщиною" південних осетин.

Грузія та переважна більшість країн світу вважають сепаратистські Абхазію та Південну Осетію територіями, окупованими росією. Майже все населення регіону має російське громадянство.