У Південній Кореї успішно випробували дрон-таксі

16:37 11 листопада Київ, Україна

У столиці Південної Кореї, в рамках співпрограми, провели випробування повітряного таксі, дрон пролетів 1,8 км на висоті 50 метрів.

Про це пише видання The Korea Herald.

Таксі, схоже на величезний дрон від китайської компанії EHang, виконало тестовий політ над центральною частиною південнокорейської столиці. Політ тривав сім хвилин, апарат пролетів 1,8 км на висоті 50 метрів над рівнем моря. У салоні аеротаксі не було людей. Замість пасажирів в салон завантажили 70-кілограмовий мішок рису.

На презентації, окрім китайського дрона-таксі, свої прототипи представили місцеві компанії Hyundai і Hanwha Systems.



Міська влада Сеула готується до 2023 року використовувати пасажирські дрони для рятувальних операцій при пожежах. В 2025 році планується повноцінний комерційний запуск аеротаксі в столиці. До 2040 летючий пасажирський транспорт стане повноцінною індустрією в Південній Кореї з річним обертом в $20 млрд, в якій будуть зайняті 160 000 осіб.



