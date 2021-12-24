У Південній Кореї помилували екс-президента Пак Кін Хе, засуджену за корупцію

15:53 24 грудень Київ, Україна

Міністерство юстиції Південної Кореї повідомило, що колишню президент країни Пак Кін Хе, засуджену за корупцію до багаторічного ув'язнення, помилували.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб "зцілити соціальні конфлікти та відновити місцеве суспільство".

"Ми повинні перейти в нову еру, подолавши біль минулого. Час сміливо об'єднати всі наші сили для майбутнього, а не воювати один проти одного", - заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін у заяві.

Крім того, за його словами, при ухваленні рішення влада врахувала і погіршення стану здоров'я Пак Кін Хе після майже п'яти років ув'язнення. Цього року експрезидент тричі госпіталізували через хронічний біль у плечі та попереку.



Водночас, ще один засуджений за корупцію експрезидент Південної Кореї - Лі Мен Бак - залишається за ґратами.



Пак Кін Хе, дочка південнокорейського диктатора Пак Чон Хі, була першою демократично обраною жінкою-президентом Південної Кореї.



У березні 2017 року за рішенням конституційного суду її усунули від влади, достроково позбавили президентських повноважень, а потім заарештували.. У квітні 2018 року судді визнали її винною за 18 пунктами звинувачення, у тому числі у передачі таємної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем, здирству та корупції.



Засуджена вважала справи проти неї політично вмотивованими. Через численні апеляції сумарний термін ув'язнення, яке вона мала відбути, кілька разів змінювався. У січні Верховний суд Південної Кореї поставив у судовому процесі крапку, залишивши чинним 20-річний вирок за хабарництво. Проте якби Пак Кін Хе не помилували, вона змушена була б провести за ґратами 22 роки. Ще два роки її засудили за втручання у висунення кандидатур від своєї партії напередодні парламентських виборів 2016 року.