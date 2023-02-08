У південній частині Туреччини знову зареєстрували підземні поштовхи

12:41 08 лютого Київ, Україна

У Туреччині зафіксували землетруси, найсильніший був магнітудою 4,9.



Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.



Лише за останні 6 годин у центральній та південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. На щастя, сьогоднішні землетруси не такі сильні, як у понеділок. Магнітуда найсильнішого їх 4,9.