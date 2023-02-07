У південній частині Перу стався зсув, є жертви



Влада заявила про щонайменше двох зниклих безвісти, деякі ЗМІ повідомляли вже про 36 постраждалих.



Гірське місто Секоча в провінції Камана, в якому сталося стихійне лихо, розташоване на березі річки Оконья і входить до районів, де спостерігається високий рівень води через сильний дощ. На ранок понеділка, 6 лютого, Оконья текла зі швидкістю 585,6 кубометра на секунду.



Уряд Перу попередив, що річка, що вийшла з берегів, може зачепити сусідні населені пункти.



До постраждалого регіону направлено гуманітарну допомогу та мішки з піском.