У південній частині Перу стався зсув, є жертви

Внаслідок сильних злив на півдні Перу стався зсув. Про це повідомив Національний центр з надзвичайних ситуацій країни, повідомляє Al Jazeera.
Влада заявила про щонайменше двох зниклих безвісти, деякі ЗМІ повідомляли вже про 36 постраждалих.
Гірське місто Секоча в провінції Камана, в якому сталося стихійне лихо, розташоване на березі річки Оконья і входить до районів, де спостерігається високий рівень води через сильний дощ. На ранок понеділка, 6 лютого, Оконья текла зі швидкістю 585,6 кубометра на секунду.
Уряд Перу попередив, що річка, що вийшла з берегів, може зачепити сусідні населені пункти.
До постраждалого регіону направлено гуманітарну допомогу та мішки з піском.
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