У ПАР через протести водіїв таксі загинули щонайменше 5 людей

10:00 09 серпня Київ, Україна

П'ятеро людей загинули під час насильницьких протестів, пов'язаних із страйком водіїв таксі в одній із столиць Південноафриканської Республіки.



Про це повідомляє ВВС.



Водії та власники таксі вийшли на тижневий страйк проти "жорсткої тактики" правоохоронців. Вони заявляють, що їхні транспортні засоби зазнають нападів та конфіскуються за дрібні правопорушення – непристебнутий ремінь безпеки та неправильний рух аварійною смугою. Вони стверджують, що іншим водіям виписують лише штрафи.



Оператори маршрутних таксі по всьому Кейптауну також висловлювали розчарування тим, що уряд конфіскує таксі, які, як вони стверджували, не придатні для експлуатації.



У вівторок міністр транспорту Південної Африки Сіндісові Чікунга наказав негайно повернути маршрутні таксі, конфісковані міською владою Кейптауна.



За інформацією поліції, понад 120 осіб заарештували з початку страйків 3 серпня, і їм відомо про випадки пограбувань, кидання каміння та підпалів. Міністр поліції Бекі Челе також підтвердив, що серед загиблих офіцер поліції, серед потерпілих — діти, які більше не можуть ходити до школи.



Сполучене Королівство опублікувало оголошення про обмеження подорожей до ПАР після того, як страйк внесли до списку "високої загрози безпеці для туристів".