У ПАР готові заарештувати путіна у разі приїзду

12:20 30 травня Київ, Україна

Керівництво ПАР оголосило, що учасникам двох зустрічей офіційних осіб країн групи БРІКС буде надано дипломатичний імунітет (це означає захист від арешту чи судового переслідування). Це звичайна практика для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться у Південній Африці.



Одразу після цієї заяви МЗС ПАР пояснило, що дипломатичний імунітет, який надається учасникам зустрічі та саміту БРІКС, не поширюється на ордери міжнародних судів.

"Це стандартне надання імунітету, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться у Південній Африці, незалежно від рівня участі. Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам. Ці імунітети не скасовують жодного ордера, який може бути виданий будь-яким міжнародним судом щодо будь-якого учасника конференції", - повідомили у МЗС країни.

Одним із потенційних учасників саміту БРІКС у ПАР є володимир путін. Раніше МКС видав ордер на його арешт за примусову депортацію українських дітей. Згідно з указом закордонних суддів, російського лідера слід заарештувати у разі, якщо він опиниться на території однієї з країн-учасниць Римського статуту МКС.