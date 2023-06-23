У японських школах планують дозволити обмежене використання ШІ

У Японії планується дозволити обмежене використання штучного інтелекту в школах з наступного навчального року, повідомляє Kyodo з посиланням на тимчасові рекомендації Міністерства освіти з обмеженого використання ChatGPT.
Міносвіти обговорює з експертами відповідні рекомендації із травня. Їх планують оприлюднити найближчим часом до кінця червня.
Японським школам можуть дозволити обмежене використання генеративного ШІ у процесі освіти, наприклад, щоб допомогти сформувати більше ідей для дискусій у класі або збільшити практику спілкування англійською мовою.
У той самий час недоречним вважається використання учнями ШІ для написання віршів чи творів. Написані генеративним ШІ творчі роботи можна вважати списуванням, якщо учні видаватимуть їх за свої. Також неприйнятно використовувати ШІ на іспитах.
Як зазначають у Міносвіти Японії, важливо виховувати в учнів уміння продумано використовувати генеративний ШІ. Це потрібно, щоб запобігти його потенційному негативному впливу на навички критичного мислення та креативність дітей. Крім того, йдеться про запобігання витоку персональних даних та порушення авторських прав. Отже, вчителі повинні навчати учнів не надавати особисту чи конфіденційну інформацію генеративним програмам ШІ, зазначають у відомстві.
Також планується дозволити використовувати ШІ для зменшення навантаження на вчителів під час рутинних завдань. Зокрема, йдеться про створення проєктів програм спортивних днів, складання екзаменаційних питань або написання повідомлення батькам. При цьому вчителі повинні будуть редагувати та перевіряти зміст написаного.
Міносвіти обговорює з експертами відповідні рекомендації із травня. Їх планують оприлюднити найближчим часом до кінця червня.
Японським школам можуть дозволити обмежене використання генеративного ШІ у процесі освіти, наприклад, щоб допомогти сформувати більше ідей для дискусій у класі або збільшити практику спілкування англійською мовою.
У той самий час недоречним вважається використання учнями ШІ для написання віршів чи творів. Написані генеративним ШІ творчі роботи можна вважати списуванням, якщо учні видаватимуть їх за свої. Також неприйнятно використовувати ШІ на іспитах.
Як зазначають у Міносвіти Японії, важливо виховувати в учнів уміння продумано використовувати генеративний ШІ. Це потрібно, щоб запобігти його потенційному негативному впливу на навички критичного мислення та креативність дітей. Крім того, йдеться про запобігання витоку персональних даних та порушення авторських прав. Отже, вчителі повинні навчати учнів не надавати особисту чи конфіденційну інформацію генеративним програмам ШІ, зазначають у відомстві.
Також планується дозволити використовувати ШІ для зменшення навантаження на вчителів під час рутинних завдань. Зокрема, йдеться про створення проєктів програм спортивних днів, складання екзаменаційних питань або написання повідомлення батькам. При цьому вчителі повинні будуть редагувати та перевіряти зміст написаного.
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