У Японії заявили, що стежать за можливим постачанням зброї з КНДР до росії

Генеральний секретар японського Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія стежить за можливим постачанням зброї КНДР росії.
Про це повідомляє агентство NНК.
Відповідаючи на запитання журналістів, чиновник зазначив, що надання зброї рф може стати порушенням резолюцій Радбезу ООН, які забороняють будь-які угоди з Північною Кореєю щодо озброєнь та їхніх компонентів.
Мацуно зазначив, що Токіо стурбоване потенційним впливом такого кроку на російське вторгнення в Україну. За його словами, Японія далі збиратиме і аналізуватиме розвіддані та координуватиме дії зі США, Південною Кореєю та іншими членами міжнародного співтовариства.
Генеральний секретар Кабміну наголосив, що Японія та її партнери домагатимуться повного виконання відповідних резолюцій РБ ООН.
Відповідаючи на запитання журналістів, чиновник зазначив, що надання зброї рф може стати порушенням резолюцій Радбезу ООН, які забороняють будь-які угоди з Північною Кореєю щодо озброєнь та їхніх компонентів.
Мацуно зазначив, що Токіо стурбоване потенційним впливом такого кроку на російське вторгнення в Україну. За його словами, Японія далі збиратиме і аналізуватиме розвіддані та координуватиме дії зі США, Південною Кореєю та іншими членами міжнародного співтовариства.
Генеральний секретар Кабміну наголосив, що Японія та її партнери домагатимуться повного виконання відповідних резолюцій РБ ООН.
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