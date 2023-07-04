У Японії завершилося будівництво найвищого хмарочоса в країні

У Токіо успішно завершено будівництво найвищого хмарочоса в Японії Azabudai Hills Mori JP Tower, висотою 330 метрів, повідомляє Kyodo News.
Нова будівля налічує 69 поверхів, в тому числі п'ять підземних рівнів, і пропонує резиденції з ексклюзивними послугами, включаючи SPA, які надає оператор готелів Aman Resorts.
Крім цього, у хмарочосі планується розміщення Британської школи та медичного закладу, керованого університетом Кейо, а також офісів компаній, роздрібних магазинів та ресторанів.
До цього моменту найвищою будівлею у Японії був хмарочос Abeno Harukas заввишки 300 метрів, розташований в Осаці.
Нова будівля налічує 69 поверхів, в тому числі п'ять підземних рівнів, і пропонує резиденції з ексклюзивними послугами, включаючи SPA, які надає оператор готелів Aman Resorts.
Крім цього, у хмарочосі планується розміщення Британської школи та медичного закладу, керованого університетом Кейо, а також офісів компаній, роздрібних магазинів та ресторанів.
До цього моменту найвищою будівлею у Японії був хмарочос Abeno Harukas заввишки 300 метрів, розташований в Осаці.
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