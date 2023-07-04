У Японії завершилося будівництво найвищого хмарочоса в країні

12:21 04 липня Київ, Україна

У Токіо успішно завершено будівництво найвищого хмарочоса в Японії Azabudai Hills Mori JP Tower, висотою 330 метрів, повідомляє Kyodo News.



Нова будівля налічує 69 поверхів, в тому числі п'ять підземних рівнів, і пропонує резиденції з ексклюзивними послугами, включаючи SPA, які надає оператор готелів Aman Resorts.



Крім цього, у хмарочосі планується розміщення Британської школи та медичного закладу, керованого університетом Кейо, а також офісів компаній, роздрібних магазинів та ресторанів.



До цього моменту найвищою будівлею у Японії був хмарочос Abeno Harukas заввишки 300 метрів, розташований в Осаці.