У Японії вшанували жертв атомного бомбардування Нагасакі

У Японії 9 серпня вшановують жертв ядерного бомбардування Нагасакі — 78 років тому, 1945-го, наприкінці Другої світової війни на японське місто було скинуто американську атомну бомбу.
Таким чином США прагнули змусити Японську імперію капітулювати у війні. Пам'ять про жертв трагедії вшанували хвилиною мовчання.
Про це повідомляє AP.
Під час пам'ятної церемонії мер Нагасакі закликав світ "неухильно рухатися до скасування ядерної зброї": У промові мер Нагасакі Сіро Судзукі закликав знищити ядерну зброю на планеті.
Про це повідомляє AP.
Під час пам'ятної церемонії мер Нагасакі закликав світ "неухильно рухатися до скасування ядерної зброї": У промові мер Нагасакі Сіро Судзукі закликав знищити ядерну зброю на планеті.
Він звернувся до лідерів ядерних держав, щоб ті виявили мужність і рухалися до скасування ядерної зброї.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що країна "очолить зусилля міжнародної спільноти" для досягнення ядерного роззброєння, проте це стає все важчим.
9 серпня 1945 р. Сполучені Штати скинули атомну бомбу на місто Нагасакі. Через атаку загинули близько 74000 людей. Це було другим в історії людства випадком застосування ядерної зброї. 6 серпня 1946 р. американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму.
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