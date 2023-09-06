У Японії вшанували жертв атомного бомбардування Нагасакі

"З огляду на поглиблення розколу міжнародного співтовариства з ядерного роззброєння та збереження ядерних загроз з боку росії, шлях до досягнення світу, вільного від ядерної зброї, стає ще важчим. Однак саме через цю ситуацію Японія, як країна, яка головує в G7 і є непостійним членом Ради Безпеки ООН, очолить зусилля міжнародної спільноти, закликаючи до єдності для підтримки та зміцнення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї для досягнення цієї мети", - сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.