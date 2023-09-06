У Японії вшанували жертв атомного бомбардування Нагасакі

17:44 09 серпня Київ, Україна

У Японії 9 серпня вшановують жертв ядерного бомбардування Нагасакі — 78 років тому, 1945-го, наприкінці Другої світової війни на японське місто було скинуто американську атомну бомбу.
 
Таким чином США прагнули змусити Японську імперію капітулювати у війні. Пам'ять про жертв трагедії вшанували хвилиною мовчання.

Про це повідомляє AP.

Під час пам'ятної церемонії мер Нагасакі закликав світ "неухильно рухатися до скасування ядерної зброї": У промові мер Нагасакі Сіро Судзукі закликав знищити ядерну зброю на планеті.
"Росія - не єдина держава, яка становить ризик для ядерного стримування. Поки держави залежать від ядерного стримування, ми не можемо створити світ без ядерної зброї. Знищення ядерної зброї на Землі — єдиний спосіб дійсно захистити нашу безпеку", — сказав мер Нагасакі Сіро Судзукі.
Він звернувся до лідерів ядерних держав, щоб ті виявили мужність і рухалися до скасування ядерної зброї.
"Я звертаюся до лідерів ядерних держав і країн під ядерною парасолькою. Час виявити мужність і прийняти рішення позбавитися залежності від ядерного стримування. Я прошу вас неухильно рухатися до скасування ядерної зброї через діалог, а не конфронтацію, на основі концепції безпеки, зосередженої на людяності", - Сіро Судзукі.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що країна "очолить зусилля міжнародної спільноти" для досягнення ядерного роззброєння, проте це стає все важчим.
"З огляду на поглиблення розколу міжнародного співтовариства з ядерного роззброєння та збереження ядерних загроз з боку росії, шлях до досягнення світу, вільного від ядерної зброї, стає ще важчим. Однак саме через цю ситуацію Японія, як країна, яка головує в G7 і є непостійним членом Ради Безпеки ООН, очолить зусилля міжнародної спільноти, закликаючи до єдності для підтримки та зміцнення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї для досягнення цієї мети", - сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
9 серпня 1945 р. Сполучені Штати скинули атомну бомбу на місто Нагасакі. Через атаку загинули близько 74000 людей. Це було другим в історії людства випадком застосування ядерної зброї. 6 серпня 1946 р. американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму.