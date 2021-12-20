В Японії надзвичайно рано зацвіла сакура

09:01 31 березень Київ, Україна

Вчені вважають, що в останні десятиліття все більш раннє цвітіння сакури в Японії може бути викликане зміною клімату.

Про це пише BBC.



За даними Університету Осаки, сезон 2021 року в місті Кіото досяг свого піку 26 березня. Записи про цвітіння сакури в Кіото сягають 812 року в імператорських придворних документах і щоденниках. Попередній рекорд був встановлений в 1409 році, коли сезон досяг свого піку 27 березня.



Цвітіння сакури триває всього кілька днів і традиційно вважається в Японії ознакою настання весни.

«У Кіото записи про час цвітіння сакури, висхідні до IX століття, реконструюють минулий клімат і демонструють локальне підвищення температури, пов'язане з глобальним потеплінням і урбанізацією», - йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Biological.

За словами вченого з Університету Осаки Ясуюкі Аоно, дані показують, що приблизно з 1800 року піковий день в Кіото поступово зсувається з середини квітня.