У Японії біля храмів знаходять ляльок Вуду з обличчям путина

У Японії на старих священних деревах біля храмів з'явилися ляльки Вуду з обличчям путіна і записками з молитвою «про знищення зла».
Про це повідомляє щоденна національна газета Японії Mainichi.
За даними поліції, із середини травня постійно надходять повідомлення про виявлення таких ляльок, їх знайшли вже на деревах у 10 храмах міста Мацудо. Як розповіли місцеві священики, подібні ляльки зазвичай використовують для того, щоб накласти прокляття, - це японська версія ляльок Вуду. У фігурках також виявили записки з ім'ям президента Росії, датою його народження та молитвою «про знищення зла».
Священики не оцінили подібну форму висловлювання критики на адресу президента Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.
Але їх засмутило не так прокляття на адресу путіна, як те, що фігурка була прибита на старому священному дереві.
Згідно з опитуваннями японських громадян, 88% жителів країни засуджують війну, розв'язану Росією в Україні.
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