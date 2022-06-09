У Японії біля храмів знаходять ляльок Вуду з обличчям путина

19:45 09 червня Київ, Україна

У Японії на старих священних деревах біля храмів з'явилися ляльки Вуду з обличчям путіна і записками з молитвою «про знищення зла».



Про це повідомляє щоденна національна газета Японії Mainichi.



За даними поліції, із середини травня постійно надходять повідомлення про виявлення таких ляльок, їх знайшли вже на деревах у 10 храмах міста Мацудо. Як розповіли місцеві священики, подібні ляльки зазвичай використовують для того, щоб накласти прокляття, - це японська версія ляльок Вуду. У фігурках також виявили записки з ім'ям президента Росії, датою його народження та молитвою «про знищення зла».

Священики не оцінили подібну форму висловлювання критики на адресу президента Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.

Але їх засмутило не так прокляття на адресу путіна, як те, що фігурка була прибита на старому священному дереві.

Згідно з опитуваннями японських громадян, 88% жителів країни засуджують війну, розв'язану Росією в Україні.