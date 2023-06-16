У Японії хочуть переглянути заборону на татуювання в армії

Сили оборони Японії переглядають заборону на татуювання серед військовослужбовців, оскільки вони намагаються збільшити заклик серед населення, що швидко скорочується.
Про це повідомляє ВВС.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначає видання, чиновники також стверджують, що заборона перешкоджає призову на військову службу.. Зокрема, вони кажуть, що Сили самооборони Японії (JSDF), збройні сили країни, на 10% не дотягують своїх військ і не досягли мети набору в квітні минулого року.
Голова кадрового бюро міністерства оборони Казухіто Мачіда також зазначив, що заборону необхідно переглянути з урахуванням зниження народжуваності у Японії.
Поки що неясно, коли буде ухвалено остаточне рішення з цього питання, зазначає видання.
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