У Японії хочуть переглянути заборону на татуювання в армії

18:51 07 червня Київ, Україна

Сили оборони Японії переглядають заборону на татуювання серед військовослужбовців, оскільки вони намагаються збільшити заклик серед населення, що швидко скорочується.



Про це повідомляє ВВС.

"Татуювання довгий час були табу в країні, де вони пов'язані з мафіозними злочинними угрупованнями, відомими як якудза, які прикрашають себе майстерно зробленими малюнками на шкірі.. Але тепер чиновники кажуть, що молоді японці роблять татуювання з модних причин, а не для того, щоб ототожнювати себе з якудза", - пишуть журналісти.

Як зазначає видання, чиновники також стверджують, що заборона перешкоджає призову на військову службу.. Зокрема, вони кажуть, що Сили самооборони Японії (JSDF), збройні сили країни, на 10% не дотягують своїх військ і не досягли мети набору в квітні минулого року.

"Відмова від кандидатів тільки тому, що вони мають татуювання, створює проблему з погляду зміцнення кадрової бази", - нещодавно заявив Масахіса Сато, депутат від правлячої Ліберально-демократичної партії.

Голова кадрового бюро міністерства оборони Казухіто Мачіда також зазначив, що заборону необхідно переглянути з урахуванням зниження народжуваності у Японії.



Поки що неясно, коли буде ухвалено остаточне рішення з цього питання, зазначає видання.