У ВПС Британії вважають небезпечними дії Росії та Китаю в космосі

Суперництво між Росією і Китаєм в освоєнні космосу несе пряму загрозу не тільки Великобританії, але і всьому світу.
Про це заявив начальник штабу ВПС Сполученого Королівства Майкл Уігстон в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph.
За його твердженням, Москва і Пекін здійснюють «сумнівні операції» в космосі, в тому числі проводять польоти своїх супутників в безпосередній близькості від інших, а також на щоденній основі займаються іншою небезпечною діяльністю, яка може привести до знищення супутників третіх країн.
Уігстон припустив, що Росія і Китай збирають розвідувальні дані в космосі, оскільки, згідно з британським воєначальником, є підстави вважати, що майбутні конфлікти «будуть виграватися або програватися в космічному просторі». Він також виступив з твердженням, що за останній рік Росія розмістила цілу низку супутників, які «мають характеристики зброї».
За його твердженням, Москва і Пекін здійснюють «сумнівні операції» в космосі, в тому числі проводять польоти своїх супутників в безпосередній близькості від інших, а також на щоденній основі займаються іншою небезпечною діяльністю, яка може привести до знищення супутників третіх країн.
Уігстон припустив, що Росія і Китай збирають розвідувальні дані в космосі, оскільки, згідно з британським воєначальником, є підстави вважати, що майбутні конфлікти «будуть виграватися або програватися в космічному просторі». Він також виступив з твердженням, що за останній рік Росія розмістила цілу низку супутників, які «мають характеристики зброї».
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