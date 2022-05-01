У ВПС Британії вважають небезпечними дії Росії та Китаю в космосі

11:21 30 липня Київ, Україна

Суперництво між Росією і Китаєм в освоєнні космосу несе пряму загрозу не тільки Великобританії, але і всьому світу.

Про це заявив начальник штабу ВПС Сполученого Королівства Майкл Уігстон в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph.



За його твердженням, Москва і Пекін здійснюють «сумнівні операції» в космосі, в тому числі проводять польоти своїх супутників в безпосередній близькості від інших, а також на щоденній основі займаються іншою небезпечною діяльністю, яка може привести до знищення супутників третіх країн.



Уігстон припустив, що Росія і Китай збирають розвідувальні дані в космосі, оскільки, згідно з британським воєначальником, є підстави вважати, що майбутні конфлікти «будуть виграватися або програватися в космічному просторі». Він також виступив з твердженням, що за останній рік Росія розмістила цілу низку супутників, які «мають характеристики зброї».