У віці 99 років помер чоловік королеви Єлизавети II

Сумні вісті прийшли з Букінгемського палацу, 2 місяці до свого 100-річного ювілею не дожив чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп.
Про це 9 квітня повідомила королівська сім'я в Twitter.
Нагадаємо, що раніше принц ліг в лікарню Едуарда VII в центрі Лондона 16 лютого, після того, як йому стало зле. Подробиці його хвороби не розкривалися.
Пізніше він переніс не уточнену кардіологічну процедуру в іншій лондонській лікарні - Святого Варфоломія, після чого повернувся в клініку Едуарда VII. Вийшовши з лікарні, герцог повернувся в Віндзорський замок після 28 днів у стаціонарі. Це була найтриваліша госпіталізація в його житті.
Пізніше він переніс не уточнену кардіологічну процедуру в іншій лондонській лікарні - Святого Варфоломія, після чого повернувся в клініку Едуарда VII. Вийшовши з лікарні, герцог повернувся в Віндзорський замок після 28 днів у стаціонарі. Це була найтриваліша госпіталізація в його житті.
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