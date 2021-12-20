У віці 99 років помер чоловік королеви Єлизавети II

14:53 09 квітень Київ, Україна

Сумні вісті прийшли з Букінгемського палацу, 2 місяці до свого 100-річного ювілею не дожив чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп.

Про це 9 квітня повідомила королівська сім'я в Twitter.

"З глибокою скорботою Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості, принца Філіпа, герцога Единбурзького", - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Нагадаємо, що раніше принц ліг в лікарню Едуарда VII в центрі Лондона 16 лютого, після того, як йому стало зле. Подробиці його хвороби не розкривалися.



Пізніше він переніс не уточнену кардіологічну процедуру в іншій лондонській лікарні - Святого Варфоломія, після чого повернувся в клініку Едуарда VII. Вийшовши з лікарні, герцог повернувся в Віндзорський замок після 28 днів у стаціонарі. Це була найтриваліша госпіталізація в його житті.