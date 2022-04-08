У ВООЗ розкритикували застосування третьої дози ковід-вакцини на тлі нестачі перших двох доз в бідних країнах світу

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус звернувся до керівників країн і виробників вакцин з проханням припинити ажіотаж навколо бустерної третьої дози і подумати про країни світу, що розвиваються, які не отримали ще жодної.
Про це повідомила пресслужба ООН.
Як зазначив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, у багатьох країнах досі не вакциновані навіть медики, що працюють з COVID-хворими, і інші вразливі групи населення. При цьому деякі країни і регіони вже замовляють мільйони "третіх доз".
У зв'язку з цим Гебрейесус звернувся до керівництва компаній-виробників вакцин Pfizer і Moderna, які планують великі поставки додаткових доз препаратів для підвищення імунітету від штаму Дельта, із закликом передати ці вакцини міжнародній програмі COVAX.
У свою чергу, директор програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Райан підкреслив, що прагнення деяких урядів вакцинувати населення третьою дозою "прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту".
Крім того, стверджує він, щеплені двома дозами в разі зараження Дельтою легко перенесуть хворобу.
Нагадаємо, згідно з попередніми результатами дослідження компаній Pfizer і BioNTech, ефективність третьої (бустерної) дози їхньої вакцини від коронавірусу набагато вища, ніж після двох первинних ін'єкцій.
Як зазначив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, у багатьох країнах досі не вакциновані навіть медики, що працюють з COVID-хворими, і інші вразливі групи населення. При цьому деякі країни і регіони вже замовляють мільйони "третіх доз".
У зв'язку з цим Гебрейесус звернувся до керівництва компаній-виробників вакцин Pfizer і Moderna, які планують великі поставки додаткових доз препаратів для підвищення імунітету від штаму Дельта, із закликом передати ці вакцини міжнародній програмі COVAX.
У свою чергу, директор програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Райан підкреслив, що прагнення деяких урядів вакцинувати населення третьою дозою "прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту".
Крім того, стверджує він, щеплені двома дозами в разі зараження Дельтою легко перенесуть хворобу.
Нагадаємо, згідно з попередніми результатами дослідження компаній Pfizer і BioNTech, ефективність третьої (бустерної) дози їхньої вакцини від коронавірусу набагато вища, ніж після двох первинних ін'єкцій.
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