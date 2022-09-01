У восьми районах Британії оголошено посуху

20:10 12 серпня Київ, Україна

Британська агенція з охорони навколишнього середовища заявила, що посуха поширилася практично по всій території країни.

Про це пише Bloomberg.



Зазначається, що частини західної, південної, центральної та східної Англії були оголошені посушливими після засідання Національної групи із посухи у п'ятницю, 12 серпня.



За даними Метеобюро, у Британії зафіксовано найпосушливіший липень з 1935 року.

"Нинішні високі температури, з якими ми стикаємося, посилили навантаження на дику природу та наше водне середовище", - зазначив голова Національної групи із посухи Харві Бредшоу.



У зв'язку із посухою компанії водопостачання можуть почати оголошувати про більш суворі заходи щодо збереження запасів.



Нагадаємо, у Британії через аномальну спеку вперше в історії пересохли витоки річки Темза.