У неділю ввечері в Грузії зафіксовано два землетруси

10:59 07 червень Київ, Україна

Два землетруси магнітудою близько 3,0 - 3,1 сталися в Грузії минулої неділі, даних про жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.



Відзначається, що перший землетрус магнітудою 3,1 було зафіксовано о 20:04 за тбіліським часом (19:04 за Києвом). Його епіцентр розташовувався за 23 кілометри на схід від міста Ніноцмінда (край Самцхе-Джавахеті), вогнище залягало на глибині 15 км.



Другий землетрус магнітудою 3,0 стався о 20:15 за тбіліським часом в тому ж районі (за 25 км на схід від Ніноцмінда). Осередок землетрусу залягав на глибині 9 км.