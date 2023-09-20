У Воронезькій області зазнав катастрофи Су-34

У росії у Воронезькій області впав літак-винищувач Су-34. Обидва льотчики катапультувалися. Це вже 16-а авіакатастрофа військових літаків у рф з початку війни.
Про це повідомили в міноборони росії, передають росЗМІ.
За даними міноборони росії, Су-34 впав "при виконанні планового навчально-тренувального польоту", боєкомплекту на борту не було. Імовірною причиною аварії у міноборони назвали "технічну несправність".
За даними міноборони росії, Су-34 впав "при виконанні планового навчально-тренувального польоту", боєкомплекту на борту не було. Імовірною причиною аварії у міноборони назвали "технічну несправність".
Попередньо, причиною падіння стала відмова лівої стійки шасі, пишуть росЗМІ.
Скільки військових літаків зазнали аварії в росії з початку війни проти України?
2023 рік
- 12 вересня у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту розбився бомбардувальник Су-24.
- 12 серпня в Калінінградській області при виконанні навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості зазнав катастрофи літак Су-30. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж загинув. Причиною НП стала технічна несправність.
- 17 липня на Кубані при виконанні навчально-тренувального польоту зазнав аварії штурмовик Су-25. Літак впав в Азовське море в районі Єйська, не призводячи до руйнувань. Причиною аварії стала відмова двигуна.
- 4 липня в Камчатському краї над акваторією Авачинської затоки під час планового навчального польоту зазнав аварії винищувач МіГ-31. Літак виконував політ без боєкомплекту.
- 26 квітня у Мурманській області при виконанні планового навчального польоту зазнав аварії винищувач МіГ-31. Літак упав у безлюдному місці. Обидва льотчики катапультувалися.
- 23 лютого у Білгородській області штурмовик Су-25 зазнав катастрофи після виконання бойового завдання, пілот загинув. Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. Причиною катастрофи стала технічна несправність.
2022 рік
- 2 грудня в Примор'ї розбився винищувач-перехоплювач МіГ-3. Машина виконувала навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. Причиною аварії могла стати технічна несправність. Обидва пілоти катапультувалися.
- 23 жовтня в Іркутську на двоповерховий будинок у приватному секторі впав винищувач Су-30. Літак зазнав аварії під час випробувального польоту. Обидва пілоти загинули, жертв серед мешканців немає.
- 17 жовтня у місті Єйськ Краснодарського краю при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з аеродрому Південного військового округу зазнав катастрофи винищувач-бомбардувальник Су-34. Пілоти літака катапультувалися. На місці падіння у дворі житлового кварталу спалахнуло паливо літака. Вогонь поширився на багатоповерхівку. Площа пожежі становила дві тисячі квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 15 людей, постраждали 26. Основна версія авіакатастрофи — технічна несправність.
- 9 жовтня у Ростовській області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Су-24. Аварія сталася під час заходу на посадку. Екіпажу вдалося катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі не було.
- 24 червня у Рязанській області військово-транспортний літак Іл-76 здійснив жорстку посадку. Як зазначили в Міноборони, під час навчально-тренувального польоту без вантажу екіпаж помітив несправність двигуна і вирішив сідати на ґрунт. Внаслідок жорсткої посадки машина частково зруйнувалася. НП сталася в районі Михайлівського шосе неподалік житлових будинків. В результаті аварії Іл-76 загинули четверо людей, ще п'ять із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.
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