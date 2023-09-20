У Воронезькій області зазнав катастрофи Су-34

12:12 20 вересня Київ, Україна

У росії у Воронезькій області впав літак-винищувач Су-34. Обидва льотчики катапультувалися. Це вже 16-а авіакатастрофа військових літаків у рф з початку війни.

Про це повідомили в міноборони росії, передають росЗМІ.



За даними міноборони росії, Су-34 впав "при виконанні планового навчально-тренувального польоту", боєкомплекту на борту не було. Імовірною причиною аварії у міноборони назвали "технічну несправність".

Попередньо, причиною падіння стала відмова лівої стійки шасі, пишуть росЗМІ.





Скільки військових літаків зазнали аварії в росії з початку війни проти України?

2023 рік

12 вересня у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту розбився бомбардувальник Су-24.

12 серпня в Калінінградській області при виконанні навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості зазнав катастрофи літак Су-30. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж загинув. Причиною НП стала технічна несправність.

17 липня на Кубані при виконанні навчально-тренувального польоту зазнав аварії штурмовик Су-25. Літак впав в Азовське море в районі Єйська, не призводячи до руйнувань. Причиною аварії стала відмова двигуна.

4 липня в Камчатському краї над акваторією Авачинської затоки під час планового навчального польоту зазнав аварії винищувач МіГ-31. Літак виконував політ без боєкомплекту.

26 квітня у Мурманській області при виконанні планового навчального польоту зазнав аварії винищувач МіГ-31. Літак упав у безлюдному місці. Обидва льотчики катапультувалися.

23 лютого у Білгородській області штурмовик Су-25 зазнав катастрофи після виконання бойового завдання, пілот загинув. Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. Причиною катастрофи стала технічна несправність.

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