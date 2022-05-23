У війні в Україні може взяти участь американський спецназ

Про це у неділю, 22 травня, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації президента Джо Байдена.

"Президенту Байдену поки що не подали таку пропозицію. Однак якщо він його схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони та безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет", - цитує видання політиків.