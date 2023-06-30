У Вільнюсі запущено міську доставку за допомогою безпілотних автомобілів

17:57 30 червня Київ, Україна

У Вільнюсі почали курсувати три безпілотні автомобілі, які доставляють клієнтам різні товари та продукти харчування. Таким чином, столиця Литви стала першим містом у Європі, де почали використовувати безпілотні автомобілі у реальних умовах дорожнього руху.



Про це повідомляє LRT.



Ці автомобілі були визнані безпечними, оскільки один із них з осені минулого року працює в районі Бальсяй у Вільнюсі, де була перевірена його здатність безпечно брати участь у дорожньому русі. За даними Міністерства транспорту та комунікацій Литви, ці автомобілі відповідають усім стандартам безпеки.



Безпілотні машини міської доставки продуктів працюють від мережі супермаркетів IKI. Там прийматимуть заявки, формуватимуть продуктові набори та надсилатимуть автомобілі за вказаними адресами. Зауважується, що один автомобіль може одночасно взяти до семи замовлень, які зберігаються в окремих відсіках, що замикаються.

Март Матісен, керівник проєкту продажів естонської компанії Clevon, яка розробила ці автомобілі, пояснив, що транспортні засоби зможуть рухатися зі швидкістю до 50 км/год міськими вулицями, але для забезпечення максимальної безпеки їхня швидкість у Вільнюсі на якийсь час буде знижена до 25 км/год.



Заступниця міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчюкявічюте каже, що використання автономних технологій є демонстрацією лідерства країни у Європі.



Вона також сподівається, що запуск безпілотного транспорту вулицями Вільнюса закладатиме основу для подальшого розвитку технологій та інновацій.