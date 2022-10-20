У Вікіпедії виявили тіньових редакторів, які додавали до статей російську пропаганду

13:25 20 жовтня Київ, Україна

Дослідники двох британських аналітичних центрів – Інституту стратегічного діалогу (ISD) та Центру аналізу соціальних медіа (CASM) – опублікували звіт, в якому викрили мережу тіньових редакторів, які намагалися вплинути на розповіді про російсько-українську війну, вносячи зміни до статей.

Про це повідомляє видання Gizmodo.



У звіті дослідники проаналізували діяльність 86 редакторів, раніше заблокованих через різні порушення етичного кодексу Вікіпедії. Серед сторінок, на які вони робили виправлення, були й ті, що стосуються російсько-української війни. Детальна перевірка правок показала навмисні спроби маніпулювати наративом та схилити його у бік проросійської пропаганди.



Дослідники також стверджують, що ці спроби містили "зміну мови, щоб мінімізувати об'єктивність прозахідних повідомлень і максимізувати об'єктивність прокремлівських повідомлень", введення "тем, що зміщують історичний фон у бік проросійських наративів", та додавання "цитат і пресрелізів" на сторінку, щоб підвищити значущість проросійських аргументів і точок зору. Ці редактори постійно вставляли посилання на російські державні ЗМІ.



У звіті зазначено, що довести координацію між редакторами, а також з'ясувати, хто справді керував обліковими записами, складно. Тому поки що немає вагомих доказів того, що за цим стоїть російський уряд. Але видання зазначає, що все ж таки виявляє багато причин для занепокоєння.