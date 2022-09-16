В Угорщині жінок, які вирішили зробити аборт, зобов'яжуть слухати серцебиття плоду

Уряд Угорщини зобов'язав постачальників медичних послуг надавати вагітним жінкам "чітко ідентифіковані показники життєво важливих функцій плоду", перш ніж приступити до будь-якої процедури аборту.
Про це повідомляє ВВС News.
Нове правило набуло чинності вчора, 15 вересня.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що "майже дві третини угорців пов'язують початок життя дитини з першим серцебиттям", і що сучасне обладнання може виявляти серцебиття на ранніх термінах вагітності, а це може надати "повнішу інформацію для вагітних".
Закони про аборти в Угорщині ліберальні та майже не змінилися з моменту легалізації цієї процедури під час соціалістичного періоду у 1953 році.
Націоналістичний уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном позиціонує себе поборником традиційних сімейних цінностей та пропонує великі податкові пільги та субсидії для багатодітних сімей, намагаючись підвищити рівень народжуваності в країні.
Уряд також закріпив у конституції Угорщини 2011 року, що "життя плода буде захищене від зачаття", але досі не намагався суттєво посилити законодавство про аборти.
Депутат від праворадикальної партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, що уряд прийняв пропозицію її партії вимагати від вагітних жінок слухати серцебиття плода перед перериванням вагітності. Це перший крок у напрямку зміни законодавства про аборти, ухваленого у 1950-х роках.
Про це повідомляє ВВС News.
Нове правило набуло чинності вчора, 15 вересня.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що "майже дві третини угорців пов'язують початок життя дитини з першим серцебиттям", і що сучасне обладнання може виявляти серцебиття на ранніх термінах вагітності, а це може надати "повнішу інформацію для вагітних".
Закони про аборти в Угорщині ліберальні та майже не змінилися з моменту легалізації цієї процедури під час соціалістичного періоду у 1953 році.
Націоналістичний уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном позиціонує себе поборником традиційних сімейних цінностей та пропонує великі податкові пільги та субсидії для багатодітних сімей, намагаючись підвищити рівень народжуваності в країні.
Уряд також закріпив у конституції Угорщини 2011 року, що "життя плода буде захищене від зачаття", але досі не намагався суттєво посилити законодавство про аборти.
Депутат від праворадикальної партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, що уряд прийняв пропозицію її партії вимагати від вагітних жінок слухати серцебиття плода перед перериванням вагітності. Це перший крок у напрямку зміни законодавства про аборти, ухваленого у 1950-х роках.
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