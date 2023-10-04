У Венеції автобус зірвався з естакади та впав на залізницю

08:58 04 жовтня Київ, Україна

Пасажирський автобус злетів з естакади та впав на залізницю, пролетівши близько 10 метрів. Загинула щонайменше 21 людина.

Є побоювання, що кількість загиблих може зрости, повідомляє агентство ANSA.

"Аварія сталася у Местре, передмісті Венеції. Автобус пробив огорожу, вилетів з висоти 10 метрів на електричні дроти та загорівся. Серед загиблих – двоє дітей. Люди в салоні згоріли живцем", - йдеться в повідомленні.