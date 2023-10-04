У Венеції автобус зірвався з естакади та впав на залізницю

08:58 04 жовтня Київ, Україна

Пасажирський автобус злетів з естакади та впав на залізницю, пролетівши близько 10 метрів. Загинула щонайменше 21 людина.
 
Є побоювання, що кількість загиблих може зрости, повідомляє агентство ANSA.
"Аварія сталася у Местре, передмісті Венеції. Автобус пробив огорожу, вилетів з висоти 10 метрів на електричні дроти та загорівся. Серед загиблих – двоє дітей. Люди в салоні згоріли живцем", - йдеться в повідомленні.
 
Через аварію залізничне сполучення між Местре та Венецією призупинено.

Влада задіяла протокол НС, який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу підкріплення.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила глибокі співчуття сім'ям загиблих. Глава уряду сказала, що перебуває у постійному контакті з мером Венеції та міністром транспорту.