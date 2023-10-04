У Венеції автобус зірвався з естакади та впав на залізницю

Пасажирський автобус злетів з естакади та впав на залізницю, пролетівши близько 10 метрів. Загинула щонайменше 21 людина.
Є побоювання, що кількість загиблих може зрости, повідомляє агентство ANSA.
Через аварію залізничне сполучення між Местре та Венецією призупинено.
Влада задіяла протокол НС, який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу підкріплення.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила глибокі співчуття сім'ям загиблих. Глава уряду сказала, що перебуває у постійному контакті з мером Венеції та міністром транспорту.
Влада задіяла протокол НС, який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу підкріплення.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила глибокі співчуття сім'ям загиблих. Глава уряду сказала, що перебуває у постійному контакті з мером Венеції та міністром транспорту.
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