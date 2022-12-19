У Відні затримали шпигуна з росії

16:07 19 грудня Київ, Україна

У Відні затримано громадянина Греції російського походження, якого підозрюють у багаторічному шпигунстві на користь російської військової розвідки.



39-річний підозрюваний є сином колишнього офіцера Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який під час служби працював дипломатом у Німеччині та Австрії.



За даними газети, чоловік підтримував контакти з дипломатами та співробітниками розвідслужб різних країн і перебував у Москві незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну та після його початку. Йому ставиться в провину розголошення державної таємниці, зазначає видання.



Обшук у квартирі підозрюваного у віденському районі Донауштадт було проведено у березні співробітниками одразу двох підрозділів елітного спецназу Cobra у зв'язку з особливою небезпекою цієї людини, пише газета Kurier. В ході операції вилучено пристрої, що підслуховують, детектор сигналів, захисний одяг, мобільні телефони, ноутбуки і планшети, на яких було виявлено і вивчено в сумі близько 10 млн різних файлів.



Підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення



Як зазначає Kurier з посиланням на дані слідства, з 2018 по початок 2022 року передбачуваний російський агент здійснив загалом 65 поїздок до Росії, Білорусі, Туреччини, Грузії та інших країн.. Він отримував в Австрії невелику соціальну допомогу, при цьому придбав кілька об'єктів нерухомості у Відні, а також у Росії та Греції.



Передбачуваний шпигун надавав РФ дані про настрої в Австрії, а також інформацію про зовнішню політику, ситуацію в суспільстві та безпеку цієї країни.



Наразі підозрюваний перебуває на волі. У разі ухвалення обвинувального вироку йому загрожує від шести місяців до п'яти років позбавлення волі. Розслідування в Австрії проводиться за дорученням прокуратури Відня Управлінням державної безпеки та розвідки (DSN).