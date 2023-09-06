У Великобританії затримано трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь росії

14:51 15 серпня Київ, Україна

У Великобританії затримано трьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь росії. Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів".



Про це повідомляє ВВС.





Серед документів, які були виявлені – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.



Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах та проживали у заміських будинках.



Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до Британії у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу у рф.



У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним із розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.



41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової у мережі LinkedIn вказано, що вона лаборантка у приватному медичному бізнесі.



Подружжя, яке переїхало до Великобританії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, яка надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх із "культурою та нормами британського суспільства".



Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.