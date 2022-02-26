У Великобританії випустили серію монет Джеймса Бонда

16:22 07 жовтень Київ, Україна

На честь агента 007 Джеймса Бонда Королівський монетний двір Великобританії випустив пам'ятні монети.



Про це повідомляє Evening Standart.



"У серії з трьох монет представлені класичні моменти з фільмів, в тому числі Aston Martin DB5 і підводний човен "Wet Nellie", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що Королівський монетний двір представив фінальну монету, на якій зображений знаменитий смокінг Джеймса Бонда з написом "збовтати, але не змішувати".



Відзначається, що кожна монета з цієї серії присвячена культовому елементу фільмів про Джеймса Бонда, а при спільному перегляді вони розкривають більшу історію.



Найдешевша монета з колекції, номінальною вартістю 5 фунтів стерлінгів і виготовлена з мельхіору, має роздрібну ціну 13 фунтів стерлінгів.