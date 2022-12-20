У Великій Британії продадуть компанію олігархів з росії

18:50 20 грудня Київ, Україна

Великобританія наказала російській інвестиційній компанії LetterOne продати регіонального провайдера широкосмугового доступу Upp Corporation.

Причину цього рішення Лондон пояснює тим, що її нинішнє керівництво становить загрозу національній безпеці. В цей час компанією володіють російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 20 грудня.

Закон дозволяє уряду ретельно перевіряти та потенційно блокувати придбання та інвестиції у чутливих секторах.

Ризик для національної безпеки пов'язаний із "правом власності на Upp", вважає міністр бізнесу Великобританії Грант Шаппс.

LetterOne заявила, що розчарована рішенням британського уряду продати 100% акцій Upp протягом певного періоду та відповідно до встановленого процесу.

Зазначимо, що британський уряд цього року використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набув чинності в січні, щоб зобов'язати китайську технологічну фірму Nexperia продати не менше 86% найбільшого британського заводу з виробництва мікрочипів Newport Wafer Fab.

LetterOne наголосила, що отримала схвалення уряду на Upp у 2021 році, коли її інвестиції віталися.

Як відомо, Великобританія поряд із ЄС та США також запроваджує санкції проти російських громадян, банків та стратегічних підприємств після вторгнення росії в Україну.