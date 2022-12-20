У Великій Британії продадуть компанію олігархів з росії

Великобританія наказала російській інвестиційній компанії LetterOne продати регіонального провайдера широкосмугового доступу Upp Corporation.
Причину цього рішення Лондон пояснює тим, що її нинішнє керівництво становить загрозу національній безпеці. В цей час компанією володіють російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен.
Про це повідомляє Reuters у вівторок, 20 грудня.
Закон дозволяє уряду ретельно перевіряти та потенційно блокувати придбання та інвестиції у чутливих секторах.
Ризик для національної безпеки пов'язаний із "правом власності на Upp", вважає міністр бізнесу Великобританії Грант Шаппс.
LetterOne заявила, що розчарована рішенням британського уряду продати 100% акцій Upp протягом певного періоду та відповідно до встановленого процесу.
Зазначимо, що британський уряд цього року використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набув чинності в січні, щоб зобов'язати китайську технологічну фірму Nexperia продати не менше 86% найбільшого британського заводу з виробництва мікрочипів Newport Wafer Fab.
LetterOne наголосила, що отримала схвалення уряду на Upp у 2021 році, коли її інвестиції віталися.
Як відомо, Великобританія поряд із ЄС та США також запроваджує санкції проти російських громадян, банків та стратегічних підприємств після вторгнення росії в Україну.
Причину цього рішення Лондон пояснює тим, що її нинішнє керівництво становить загрозу національній безпеці. В цей час компанією володіють російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен.
Про це повідомляє Reuters у вівторок, 20 грудня.
Закон дозволяє уряду ретельно перевіряти та потенційно блокувати придбання та інвестиції у чутливих секторах.
Ризик для національної безпеки пов'язаний із "правом власності на Upp", вважає міністр бізнесу Великобританії Грант Шаппс.
LetterOne заявила, що розчарована рішенням британського уряду продати 100% акцій Upp протягом певного періоду та відповідно до встановленого процесу.
Зазначимо, що британський уряд цього року використав закон про національну безпеку та інвестиції, який набув чинності в січні, щоб зобов'язати китайську технологічну фірму Nexperia продати не менше 86% найбільшого британського заводу з виробництва мікрочипів Newport Wafer Fab.
LetterOne наголосила, що отримала схвалення уряду на Upp у 2021 році, коли її інвестиції віталися.
Як відомо, Великобританія поряд із ЄС та США також запроваджує санкції проти російських громадян, банків та стратегічних підприємств після вторгнення росії в Україну.
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