У Великобританії після вакцинації AstraZeneca померли 19 осіб

06:10 08 квітень Київ, Україна

У Британії стурбовані частими випадками утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca . Медики зафіксували 79 таких випадків, 19 з них закінчилися летальним результатом.

Про це йшлося в звіті британського Агентства з контролю за лікарськими засобами і виробами медичного призначення (MHRA), оприлюдненому в середу, 7 квітня.



У доповіді зазначено, що вік трьох померлих був менше 30 років. В цілому ж першу дозу COVID-щеплення вакциною AstraZeneca отримали близько 20 мільйонів жителів Сполученого Королівства.



Як повідомили в MHRA, згадана вакцина дуже ефективна для літніх людей і менш дієва для молодших вікових груп.



Так, згідно зі статистикою Агентства, серйозний ризик від вакцинації серед вікової групи до 29 років становить 1,1 випадку на 100 тисяч осіб. Далі він зменшується в інших вікових групах: 0,8 для групи 30-39 років, 0,5 - 40-49, 0,4 - 50-59, 0,2 - 60-69.



У зв'язку з цим MHRA не рекомендує використовувати препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету серед людей молодше 30 років.