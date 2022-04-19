У Великобританії загальний локдаун замінять на трирівневу систему локальних обмежень

08:43 24 листопада Київ, Україна

Борис Джонсон зазначив, що Різдво цього року не буде традиційним, оскільки уряд Великобританії змушений відійти від жорсткого повсюдного локдауну та ввести нову трирівневу систему локальних обмежень.



Наступного тижня уряд Великобританії скасує загальний локдаун і введе трирівневу систему місцевих карантинних обмежень, повідомляє Bloomberg.



Так, магазини, перукарні і тренажерні зали відкриються у всіх зонах країни, спортивні заходи на відкритому повітрі зможуть відвідувати до 4 000 глядачів, згідно з урядовим документом "Зимовий план COVID-19".



Паби, бари і ресторани працюватимуть навинос в місцях, де введено третій - найвищий рівень карантину.



У своїй заяві до Палати громад Джонсон зазначив, що уряд співпрацює з делегованими адміністраціями Уельсу, Північної Ірландії та Шотландії за планом, який дозволить людям побачити своїх рідних на Різдво.



"Це буде все ж важка зима. Різдво не може бути нормальним, і до весни ще довгий шлях", - сказав Джонсон.



Він зазначив, що потрібно протриматися в боротьбі проти вірусу, поки на допомогу не прийдуть тестування і вакцини.