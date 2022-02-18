У Великобританії на аукціоні крихітний чайник продали за $500 тисяч

07:05 27 вересень Київ, Україна

Як часто часом непотріб виявляється рідкісним твором. Ось і запилений на горищі одного з будинків в Британії старий китайський чайник виявився цінним предметом періоду правління імператора Цяньлун. В результаті, раніше нікому не потрібну річ продали за 495 тисяч доларів на аукціоні Hansons Auctioneer.

За словами колишнього власника, предмет дістався йому від діда, який привіз його до Великобританії з Азії під час Другої світової війни. Він зізнався, що хотів продати реліквію в античну лавку, але потім вирішив проконсультуватися з експертом.

Стартова вартість лота становила близько 50 тисяч доларів, але через те, що вісім осіб постійно підвищували ціну, в результаті його продали майже в десять разів дорожче.

Покупцем став анонімний учасник аукціону з Лондона.

Раніше повідомлялося, що житель Москви знайшов в квартирі скрипку Страдіварі під час прибирання в квартирі померлої родички.

Також стало відомо, що в Нідерландах жінка несподівано продала стару вазу за $9 млн. Вона виявилася стародавнім китайським артефактом династії Цин, створеним спеціально для імператора Китаю.