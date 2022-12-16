У Великобританії масово страйкує медперсонал

07:32 16 грудня Київ, Україна









У перший день страйку, четвер, вони не працювали з 08.00 до 20.00, через що було скасовано більшість прийомів у лікарів та проведення планових операцій. Десятки тисяч медсестер і медбратів у Великій Британії оголосили дводенний страйк - найбільший в історії британської Національної служби охорони здоров'я. Про це у четвер, 15 грудня, повідомляє The Guardian. Медперсонал вимагає зміни системи оплати праці.У перший день страйку, четвер, вони не працювали з 08.00 до 20.00, через що було скасовано більшість прийомів у лікарів та проведення планових операцій.

"Термінова медична допомога забезпечується у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Другий день страйку заплановано наступного вівторка, 20 грудня.



Відомо, що цього ж дня протести у Британії запланували працівники залізниць, які також планують страйкувати у п'ятницю та суботу.



Окрім цього, пізніше до страйків мають намір приєднуватись водії автомобілів швидкої допомоги та прикордонники.



Влада Великобританії розглядає можливість залучення військових для підтримки життєздатності важливих громадських служб.



Суспільне невдоволення пов'язане зі зростанням цін на продовольчі товари та електроенергію у Великій Британії та обумовленою інфляцією.