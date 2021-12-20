У Ватикані урочисто запалили вогні на різдвяній ялинці

11:14 11 грудень Київ, Україна

Як відомо, у частини християнського світу заведено відзначати свято Різдва в ніч на 25 грудня. Тієї ж традиції дотримується і Ватикан. Вчора, 10 грудня, відбулася урочистість, присвячена встановленій на площі Святого Петра ялинці. Як завжди, біля ялинки було створено вертеп. Все це ввечері засяяло вогнями.

Дії, пов'язані з урочистістю із запалювання вогнів на ялинці, транслювалися по телебаченню онлайн.

Зрубаному 28-метровому дереву було 113 років. До цього моменту ялина росла в Трентіно на півночі Італії. Тепер на ній повісили 600 іграшок, виготовлених також із дерева вручну. Захисників природи втішає той факт, що лампочки на ялинці мають низьке енергоспоживання.

А ось вертепів цього року встановили два: один для Папи, а другий – для народу. Вертеп на площі Святого Петра привезли з Перу. Персонажі вертепу виготовлені з глини, деревини, а також зі скловолокна. Усі 30 біблійних персонажів одягнені у традиційні костюми мешканців Анд.

Перед цим Римський Папа Франциск розповів про те, наскільки важливим є це свято для сучасного християнства і закликав усіх не перетворювати Різдво на комерційний розважальний захід.