У Вашингтоні сталася стрілянина, загинуло 9 людей, серед них – діти

У Вашингтоні (округ Колумбія, США) під час святкування Дня Незалежності сталася стрілянина, під час якої загинуло дев'ятеро людей, зокрема двоє неповнолітніх.
Про це повідомляє Associated Press.
Близько години ночі за місцевим часом до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на одній із вулиць американської столиці, повідомив помічник начальника департаменту поліції Вашингтона Леслі Парсонс.
За його словами, після прибуття на місце події поліціянти виявили кількох жертв, зокрема дітей 9 та 17 років.
Поліції поки що не вдалося ідентифікувати загиблих.
Парсонс зазначив, що постріли проводилися з позашляховика темного кольору, що проїжджав околицями. На момент інциденту люди святкували День Незалежності США. Поліції невідомо, скільки людей знаходилися в машині і хто стріляв, поки нікого не вдалося затримати.
Кількох постраждалих до лікарень доправили пожежники та швидка допомога, інші дісталися медустанов самостійно.
Про це повідомляє Associated Press.
Близько години ночі за місцевим часом до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на одній із вулиць американської столиці, повідомив помічник начальника департаменту поліції Вашингтона Леслі Парсонс.
За його словами, після прибуття на місце події поліціянти виявили кількох жертв, зокрема дітей 9 та 17 років.
Поліції поки що не вдалося ідентифікувати загиблих.
Парсонс зазначив, що постріли проводилися з позашляховика темного кольору, що проїжджав околицями. На момент інциденту люди святкували День Незалежності США. Поліції невідомо, скільки людей знаходилися в машині і хто стріляв, поки нікого не вдалося затримати.
Кількох постраждалих до лікарень доправили пожежники та швидка допомога, інші дісталися медустанов самостійно.
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