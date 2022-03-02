У Варшаві знову заарештували ексголову Укравтодору

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Сьогодні, 2 червня, суд розглянув апеляцію місцевої прокуратури на рішення суду першої інстанції, який в квітні ухвалив звільнити Новака з СІЗО під заставу. У свою чергу розмір застави, яку Новак мав сплатити до 26 квітня, опротестував захист ексглави Укравтодору.



В результаті суддя Апеляційного суду Дорота Радлинська відкинула апеляцію захисту Новака про зменшення розміру застави, залишивши в силі рішення попередньої інстанції. У суді вирішили, що Новак повинен повернутися в СІЗО і буде звільнений тільки в разі сплати 1 млн злотих (7,5 млн гривень - ред.). Апеляційний суд у Варшаві вирішив повернути за ґрати колишнього главу Укравтодору Славомира Новака , згідно з постановою суду Новак може вийти на свободу після сплати застави в розмірі 1 млн злотих - 7,5 млн гривень.Сьогодні, 2 червня, суд розглянув апеляцію місцевої прокуратури на рішення суду першої інстанції, який в квітні ухвалив звільнити Новака з СІЗО під заставу. У свою чергу розмір застави, яку Новак мав сплатити до 26 квітня, опротестував захист ексглави Укравтодору.В результаті суддя Апеляційного суду Дорота Радлинська відкинула апеляцію захисту Новака про зменшення розміру застави, залишивши в силі рішення попередньої інстанції. У суді вирішили, що Новак повинен повернутися в СІЗО і буде звільнений тільки в разі сплати 1 млн злотих (7,5 млн гривень - ред.).

Виконання цього рішення суд призначив до 19 червня.

Як повідомлялося, 22 липня минулого року суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці НАБУ і польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. Згодом його тимчасовий арешт ще двічі продовжували. 12 квітня Новак був звільнений з СІЗО.



