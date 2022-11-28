У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії

08:51 28 листопада Київ, Україна

У Варшаві створили велосипедно-пішохідний маршрут з назвою Алея жертв російської агресії.

Про це повідомив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
 
"Велосипедна алея під посольством росії у Варшаві нагадує нам про жертв російської агресії. У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії. Польща пам'ятає!", - зазначив Жарін у своєму Twitter.
 
Рішення про створення Алеї жертв російської агресії біля російського посольства ухвалили у середині жовтня.

За відповідну ухвалу проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.
 
"Назва відповідає запропонованому місцеположенню, враховуючи російську агресію проти України, що триває. Крім того, найменування має на меті спровокувати, змусити до роздумів та дій російську державу", - йдеться в обґрунтуванні постанови.