У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії

У Варшаві створили велосипедно-пішохідний маршрут з назвою Алея жертв російської агресії.
Про це повідомив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
Про це повідомив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
Рішення про створення Алеї жертв російської агресії біля російського посольства ухвалили у середині жовтня.
За відповідну ухвалу проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.
За відповідну ухвалу проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.
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