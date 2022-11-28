08:51 28 листопада Київ, Україна

У Варшаві створили велосипедно-пішохідний маршрут з назвою Алея жертв російської агресії.



Про це повідомив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

"Велосипедна алея під посольством росії у Варшаві нагадує нам про жертв російської агресії. У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії. Польща пам'ятає!", - зазначив Жарін у своєму Twitter.

Рішення про створення Алеї жертв російської агресії біля російського посольства ухвалили у середині жовтня.



За відповідну ухвалу проголосували 55 варшавських депутатів, утрималися двоє.