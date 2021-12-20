У Варшаві мають намір ввести санкції проти РФ через Україну

05:52 12 квітень Київ, Україна

У МЗС братньої Польщі з осудом висловилися про зростання нелегальних російських збройних формувань на сході України і розповіли про готовність посилити режим санкцій щодо РФ.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Польщі.



У відомстві зазначили, що напруга в зоні конфлікту систематично зростає з початку року. Зокрема, згідно зі звітами СММ ОБСЄ, з середини березня випадків порушення умов перемир'я на Донбасі зафіксовано втричі більше, ніж в січні і лютому.

"Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, в результаті яких гинуть українські солдати", - заявили в польському МЗС.

Там також висловили стурбованість з приводу концентрації російських військ в окупованому Криму і в Чорному морі. Польська сторона запевнила, що своє майбутнє головування в ОБСЄ буде використовувати для деескалації ситуації в Донбасі.